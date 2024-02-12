Прочтите перед тем, как завести мейн-куна: что стоит знать об этой породе кошек

Мечтаете о пушистом компаньоне, который будет с вами 24/7? Тогда мэйн-кун – ваш кот! Этот великан не только поражает размерами, но и очаровывает кротким характером.

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Мэйн-кун – это не просто кот, это друг, компаньон, член семьи. Заведите пушистого великана – и он подарит вам море любви и позитива, пишет zaxid.net.

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История породы:

Мэйн-куны родом из США, где их вывели еще в 19 веке.

Когда-то они были на грани исчезновения, но благодаря фелинологам снова стали популярны.

Облик:

Мейн-куны – настоящие рекордсмены среди кошек: длина до 1 метра, вес до 8 кг.

Длинная шелковистая шерсть защищает их от холода.

Большие уши с кистями, красивые овальные глаза.

Характер:

Нежные и любящие кошки очень привязаны к своим людям.

Ненароком ходят за вами хвостиком, участвуют во всех делах.

Очень умные, обожают играть и учиться новым трюкам.

Хорошо ладят с детьми, другими животными и незнакомцами.

Имеют тихий нежный голос, не мяукают без повода.

Потребности:

Любят компанию, не любят оставаться сами.

Обожают воду, купать можно раз в месяц.

Вычесывать шерсть нужно раз в неделю.

Нужны игрушки, когтеточка, большой туалет.

Здоровье:

Мейн-куны в общем-то здоровые коты, живут 10-13 лет.

Подвержены артриту, дисплазии, проблемам с зубами, кардиомиопатии.

Нуждаются в качественном уходе, питании, активности и ветеринарном обследовании.

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