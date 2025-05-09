Рекордсмены-долгожители: какая порода кошек живет дольше всего

Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании совместно с Тайваньским национальным университетом изучили почти 8 тысяч случаев смерти домашних кошек разных пород и определили, какая из них живет дольше всего. Высочайшую продолжительность жизни показала бурманская короткошерстная кошка — в среднем она доживает до 14 лет.

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В группу кошек-долгожителей также вошли бирманские, сиамские и персидские породы. Об этом пишет Радиотрек.

Короче всего живут сфинксы — примерно 6,5 лет. Причиной этого является их склонность к врожденным порокам, которые часто вызывают серьезные заболевания.

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