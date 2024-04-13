С хищным принтом и голубой: какой французский маникюр будет в моде в 2024 году

2024 год в мире нейл-арта диктует новые правила. На смену минимализму приходят смелые идеи, яркие цвета и необычные текстуры. Итак, готовьтесь к невероятным метаморфозам на ваших ногтях! В этом году в тренде будут зеленый, терракотовый, цвет охры – эти цвета дарят чувство покоя и гармонии. Не бойтесь использовать насыщенные цвета – фуксия, оранжевый, лимонный – они подчеркнут вашу индивидуальность. Флуоресцентные оттенки снова в моде! Добавьте немного эпатажа в ваш образ с помощью неонового маникюра.

Об этом пишет Радиотрек.

Трендовые идеи:

1. Нежные цветы на сиреневом фоне.

Этот дизайн сочетает нежность весны и элегантность. Сделайте однотонное покрытие ногтей нежно-сиреневым цветом. На одном из ногтей с помощью тонкой кисточки или трафарета нарисуйте изящные цветы. Вы можете использовать разные цвета для лепестков и листиков, чтобы создать уникальную композицию.

2. Хищный принт

Этот вариант маникюра подойдет смелым и стильным девушкам. Окрасьте кончики ногтей ярким желтым цветом. Один из ногтей украсьте леопардовым принтом, используя разные оттенки желтого и коричневого. Добавьте черные штрихи для контраста и завершенности образа.

3. Голубая свежесть

Голубой цвет – один из самых актуальных трендов весеннего маникюра. Сделайте однотонное покрытие ногтей небесно-голубым лаком. На одном из ногтей с помощью тонкой кисточки нарисуйте черную веточку с изящными голубыми листочками. Этот дизайн подчеркнет вашу лёгкость и романтичность.

4. Оранжевый акцент на молочном фоне

Этот маникюр станет отличным дополнением к деловому образу. Сделайте однотонное покрытие ногтей neutral молочным цветом. Кончик ногтя выделите четкой оранжевой линией. Такой дизайн смотрится стильно, элегантно и профессионально.

Эти трендовые идеи маникюра помогут подчеркнуть свою индивидуальность и создать весеннее настроение. Не бойтесь экспериментировать с цветами, узорами и декором, чтобы обрести свой неповторимый стиль!

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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