Самые дорогие коты в мире: особенности пород и фото

Кошки могут быть отличными домашними питомцами, но некоторые породы имеют впечатляющие ценники, отражающие их редкость, популярность и сложность разведения. Их стоимость может достигать нескольких тысяч долларов и даже превышать 100 000 долларов.

Издание thesprucepets поделилось рейтингом самых дорогих пород кошек, которые стоит знать, если вы планируете пополнить свою коллекцию роскошных домашних питомцев. Многие породы выведены искусственно и имеют ограниченное количество представителей.

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1. Российский голубой

Российские голубые кошки. Источник: purina.ua

Эта элегантная порода, известная своей короткой стальной голубой шерстью и ярко-зелеными глазами, имеет ценовой диапазон от $500 до $3000. Российские голубые кошки отличаются нежным характером и средним уровнем энергии. Они идеально подходят для спокойных семей, всегда стремясь к тишине и комфорту. Эти кошки также славятся своей долгой продолжительностью жизни – до 20 лет.

2. Британская короткошерстная

Британская короткошерстная. Источник: Pixabay

С ценовым диапазоном от $1000 до $3500, британская короткошерстная – одна из самых популярных пород. Она славится своей спокойной и ласковой натурой, что делает ее отличным выбором для семей с детьми и другими животными. Эти кошки имеют разные цвета шерсти и могут жить до 16 лет, если получают надлежащий уход.

3. Персидская кошка

Персидская кошка. Источник: pexels.com

Персидские кошки, известные своей длинной роскошной шерстью, имеют ценовой диапазон от $1500 до $5000. Эти коты – воплощение элегантности и нежности, что делает их очень желанными. Персидские кошки обладают низким уровнем энергии и являются преданными товарищами. Они могут жить до 20 лет, что является отличным бонусом для владельцев.

4. Петерболд

Петерболд. Источник: zoogalaktika

Эта редкая порода, которая может стоить до $2000, известна своим лысым телом и морщинистой кожей. Петерболды отличаются коммуникабельным и игривым характером. Они легко адаптируются к жизни в семье и имеют средний уровень энергии. Их продолжительность жизни обычно добивается 15 лет.

5. Бенгальская кошка

Бенгальская кошка. Источник: pexels.com

Бенгальская кошка с ценовым диапазоном от $2000 до $3000 известна своими экзотическими отметками и высоким уровнем энергии. Эти кошки активны, умны и любят играть. Их длинная или короткая шерсть всегда привлекает внимание, а продолжительность жизни до 15 лет прибавляет ценности.

6. Ликой

Ликой. Источник: content.e-zoo.com.ua

Ликой, или "кот-волк", является новой породой, созданной в 2011 году, и имеет ценовой диапазон от $2000 до $3000. Эти кошки отличаются своим необычным видом благодаря природной мутации. Ликой отличается коммуникабельным и игривым характером, а их продолжительность жизни может достигать 20 лет.

7. Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая. Источник: pexels.com

Шотландская вислоухая стоит от $2000 до $3500 и известна благодаря своим сложенным ушам и милым чертам лица. Эти коты имеют средний уровень энергии и ласковы и легки в общении. Их продолжительность жизни составляет до 14 лет.

8. Тойгер

Тойгер. Источник: pexels.com

Тойгеры с ценовым диапазоном от $2000 до $3500 были выведены для того, чтобы напоминать тигров. Эти активные и умные кошки обладают высокой энергией и требуют много внимания. У них короткая шерсть и может жить до 15 лет.

9. Сфинкс

Сфинкс. Источник: pexels.com

Сфинксы являются одной из самых дорогих пород с ценами от $2500 до $5000. Известны своей почти бесшерстной кожей и большой потребностью во внимании, эти кошки активны и игривые. Их продолжительность жизни может варьироваться от 8 до 14 лет в зависимости от ухода.

10. Саванна

Саванна кишка. Источник: content.e-zoo.com.ua

Саванна кошка, цена которой варьируется от $1200 до $10,500, очень дорога из-за своих диких предков и сложный процесс разведения. Они обладают высокой энергией и интеллектуальными способностями. Эти кошки совмещают дикий и домашний характер и могут жить до 20 лет.

Каждая из этих пород имеет свои уникальные особенности и требует особого ухода. Если вы планируете приобрести кота с высокой ценой, обязательно убедитесь, что вы выбираете нравственного и ответственного заводчика, чтобы обеспечить наилучший возможный уход за вашим новым любимцем.

Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.

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