Советы путешественников по Украине. Помогут развеять мифы и комфортно отдыхать

Война обострила тему отдыха, языковую тему, социальные темы и другие. Не забываем, что кроме борьбы за свою свободу Украина пытается удержать свою экономику и туристическая отрасль занимает в ней значительную часть. А пока зарубежные туристы лишь мизерный процент вся надежда на украинцев, которые не покинут отдых, и поддерживают туризм, чтобы и дальше бизнес мог поддерживать экономику и донатить на ВСУ.

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Что сделать для удачного отдыха

Узнайте регион в который вы едете как можно больше. Украина разнообразна и традиции у каждого региона могут отличаться. Будет достаточно вежливо узнать о нюансах заранее, чтобы не попасть территорий. К примеру, Западная Украина славится своим гостеприимством и если вас чем-то угощают не стоит отказываться, этим вы можете сильно оскорбить. Если вы не хотите пробовать гостинцы здесь и сейчас возьмите с собой.

Планировать поездку заранее. Бронируйте жилье и покупайте билеты на транспорт. Это поможет сэкономить и подробнее все спланировать. Понимаем, что "не так случилось, как думалось" частый гость сейчас в планах украинцев, но большинство гостиниц и перевозчиков имеют гибкую систему отмены бронирования и возврата денег. Поэтому надеемся на лучшее и изучаем обязательно систему отмены бронирований.

В Украине много частных малых предприятий, которые предлагают разные интересности в отдыхе не за все деньги мира. Это и дегустации на сыроварнях и винодельнях, и маленькие усадьбы с традиционными занятиями и развлечениями. А еще вы можете найти не заезженные достопримечательности, которые сделают ваш отдых познавательным и интересным.

Арендуйте машины для путешествий, если для этого есть все условия (права, желание, возможность). В путешествии по семье это просто находка, которая сэкономит вам на билетах и предоставит свободу передвижения.

Привлекайте местных гидов к вашим экскурсиям. Вы узнаете гораздо больше интересов о местности, чем в рамках тура.

Популяризируйте украинский отдых. Будущее будет и вкладываем мы в него сейчас. Тем более, что с возрастом социальных сетей – это достаточно легко.

Чего не стоит делать

Не отправляться на отдых на Западную Украину, потому что ваш суржик не понимают, а русский воспримут враждебно. На самом деле, даже запад страны не так обостренно поднимает вопрос языка, как центральная часть. Да и большинство все понимают и видят старания людей перейти и узнать украинский. Лучше переспросить, как правильно сказать, чем говорить ужасным суржиком.

Не доводите до абсурда рыночную торговлю. Конечно, немного поторговаться, как говорят сам Бог велел, но оскорблять людей, которые знают цену своей работе и видят магазинные ценники излишне.

Не оставляйте чаевые ниже 10 грн. Лучше вообще не оставить, чем обидеть и унизить.

Бояться обратиться в полицию или патрульную бригаду, если с вами что-то случилось, потому что здесь у местных все схвачено. Не стоит недооценивать работу полиции – это может стать хорошим примером для других.

Не обменивать валюту из рук. Позаботьтесь заранее о финансах или найдите официальный источник.

Не берите такси прямо на улице без крайней необходимости. Практически повсюду можно пользоваться большими официальными компаниями. Не пренебрегайте заботой о безопасности.

Путешествуйте по Украине сознательно и безопасно, а мы позаботимся о вашей осведомленности.