Специалисты назвали бюджетное удобрение для орхидей: поощряет цветение

Орхидеи имеют репутацию довольно сложных в уходе за растениями, но они являются одними из самых популярных комнатных цветов. Когда орхидея фаленопсиса заканчивает цвести, почти любой может заставить растение снова зацвести.

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Садоводы утверждают, что один из способов сделать это – кормить их кухонным мусором – банановой шкуркой. Об этом сообщает Express.co.uk.

Вода с банановой кожурой популярна среди садоводов. Поскольку она богата многими макро- и микроэлементами, это органическое удобрение, которое является недорогим и обеспечивает наилучшие питательные вещества.

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Орхидеи обычно получают питательные вещества из воздуха или воды, поэтому их следует давать в жидком виде. Чтобы приготовить чай из банановой кожуры, добавьте нарезанную банановую кожуру в емкость с водой и дайте ей бродить в течение семи-десяти дней.

Затем прокипятите воду в течение пяти минут, чтобы удалить запах и убить микроорганизмы. Оставьте воду охлаждаться примерно на пять-шесть часов.

Когда вы будете готовы к использованию, смешайте воду из банановой шкурки с обычной водой в соотношении один к пяти.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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