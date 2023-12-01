Святая Клара и другие: почему в Средневековье рассекали сердца потенциальным святым

В маленьком итальянском городке на фреске изображен истощенный Иисус Христос, который засовывает конец своего креста в грудь женщины. Это святая Клара, являвшаяся настоятельницей храма в конце тринадцатого века. После ее смерти ее собратья-монахини решили разрезать ее сердце в поисках креста, о котором она так часто говорила.

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Утверждается, что в ходе разреза в сердце святой Клары было обнаружено не только крохотное распятие, но и ряд "орудий страстей". Кроме того, у нее обнаружили три камня в желчном пузыре. Эти находки были восприняты как доказательства святости Клары, пишет Big Think.

По словам Исидора Мосонио, тогдашнего генерального викария Болонье, камни были "как пепел, одинаковые по внешнему виду, цвету и весу, и изложены в желчном пузыре таким образом, что получилась треугольная форма". В этом видели "тайну Пресвятой Троицы".

"Внутри Клары исследователи обнаружили не только крохотное распятие, но и ряд орудий страстей: плащаницу, терновый венец, три гвоздя, копье, кнут — все они были сформированы из плоти ее сердца", – отмечается в сообщении.

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Однако как отмечают историки, в Средние века существовала стойкая вера в то, что тело святого отличается от тел других людей. У святых женщин, как считалось, могли быть такие признаки, как нетленность, запах святости, стигматы и чужеродные структуры, которые, как утверждается, были обнаружены в сердцах Кьяры и Маргариты.

Эта вера была связана с более широкими средневековыми представлениями, что физическое и духовное тесно переплетены. В грехе, как и в святости, физическое тело могло отражать состояние души.

В случае святой Клары ее телесные признаки святости могли быть восприняты как доказательства близости к Богу. Однако, как отмечает историк Сьюзен Джастер, культура благочестия среди женщин-мистиков в Средние века была часто шокирующей и даже наглядно внутренней. Это могло привести к подозрению в том, что внешние проявления святости женщины просто отражение какой-то патологии.

Вскрытие сердца святой Клары было не только попыткой доказать ее святость, но и отражением сложных средневековых представлений о том, как физическое тело связано с духовным состоянием человека.

Напомним, археологи обнаружили следы трепанации на черепе средневековой женщины из Италии.

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