Total black: с чем и как стилизовать черные джинсы, чтобы выглядеть непревзойденно

Черные джинсы – это универсальный элемент гардероба, который можно стилизовать под любой случай. Они подойдут как для повседневного образа, так и для более формальных мер.

Рассмотрим несколько стильных комбинаций, с которыми черные джинсы будут смотреться безупречно. Об этом пишет Радио Трек.

Повседневная элегантность

Для обычного дня попытайтесь соединить черные джинсы с однотонным белым верхом. Накиньте легкий кардиган или кожанку для создания стильного, но непринужденного образа. Дополните look кроссовками или ботинками без каблука - и вы готовы покорять улицы города.

Стильні образи з чорними джинсами. Источник: Vogue

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Деловой шик

В офисе черные джинсы можно носить с классической рубашкой или трендовым поло. Добавить пиджак в тон для более формального вида. Выберите изысканную обувь - например, оксфорды или туфли на каблуке. Такой ансамбль будет смотреться одновременно стильно и профессионально.

Стильні образи з чорними джинсами. Источник: Vogue

Casual look

Для более непринужденного образа попытайтесь соединить черные джинсы с объемным свитером или толстовкой. Обуйте кеды или ботинки на массивной подошве. Этот стиль не только удобен, но и соответствует последним трендам!

Стильні образи з чорними джинсами. Источник: Vogue

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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