Урожай будет рекордным: огородники поделились секретами правильного посева огурцов

При выращивании огурцов важно соблюдать определенные агротехнические правила, которые обеспечат хороший урожай. Правильная подготовка грядок начинается с формирования борозд глубиной до 4 см, между которыми необходимо сохранять расстояние не менее 70 см. Семена в бороздах размещают с интервалом 7-10 см, чтобы избежать загущения посадки.

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Перед посевом важно увлажнить бороздки, а после внесения семян провести полив из расчета 1,5 л воды на растение. Не забудьте установить опоры вдоль грядок для дальнейшего роста огуречных побегов. Об этом пишет gospodar.ua.

Участок для огурцов должен хорошо прогреваться солнцем и быть защищенным от сильных ветров. Почва должна отвечать определенным требованиям: нейтральная кислотность, достаточная рыхлость и легкая структура.

Для увеличения урожайности рекомендуется внести древесный пепел примерно до 2 ложек на лунку, а также нитроаммофоска в количестве до 15 граммов на лунку.

Следует отметить, что огурцы хорошо растут рядом с плодовыми деревьями. Посев проводят после того, как минует угроза заморозков, обычно в мае.

Напомним, мы уже писали, как быстро посеять укроп.

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