''Волшебный червь'' может заменить пестициды: ученые показали крошечного паразита, способного убивать насекомых-вредителей

Ученые из Университета Калифорнии в Риверсайде обнаружили новый вид крошечного червя-паразита, который может быть использован для борьбы с насекомыми-вредителями вместо химических пестицидов.

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Новый вид, названный Steinernema adamsi, является типом нематоды или круглых червей. Другие виды нематод уже давно используются для контроля и уничтожения насекомых, пишет Newsweek.

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Исследователи назвали преимущества использования нематод:

Они безопасны для окружающей среды, в частности, нематоды не вредят людям, животным или полезным насекомым.

Нематоды могут заражать и убивать широкий спектр насекомых-вредителей и могут быть рассеяны на посевы или внесены в почву.

Исследования показали, что S. adamsi может заражать и убивать такие насекомые-вредители, как восковая моль, личинки долгоносиков, грунтовые совки, личинки майских жуков.

Ученые надеются, что S. adamsi может быть использован для борьбы с вредителями в теплых и влажных климатах, где другие виды нематод не могут преуспевать.

Это открытие увлекательно, ведь оно может помочь нам в разработке новых, экологически чистых методов борьбы с вредителями.

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