Вы его точно захотите сделать этим летом: клубничный маникюр, который в тренде

Кендалл Дженнер, как одна из самых влиятельных моделей современности, неоднократно доказывала, что ее стиль является визитной карточкой. Этим летом она снова покорила сердца поклонников модной новинкой – простым, но одновременно эффектным маникюром. Об этом пишет Радиотрек.

Красный маникюр в новом исполнении

Образ, который Кендалл продемонстрировал в Instagram, стал настоящей сенсацией. Яркий красный цвет ногтей идеально дополнил ее стильный образ, состоящий из яркого блейзера и купальника. Модель выбрала классическую квадратную форму ногтей, которая придает маникюру изысканность и элегантность.

Красный цвет всегда ассоциируется со страстью, энергией и уверенностью в себе. Именно эти качества и хотела подчеркнуть Кендалл Дженнер своим образом. Кроме того, красный цвет универсален и подходит к любому типу кожи и цвету волос.

Маникюр Кендалл Дженнер доказал, что мода может быть простой и одновременно эффектной. Красный цвет ногтей стал настоящим хитом этим летом и надолго останется в тренде. Если вы хотите выглядеть стильно и уверенно, обязательно повторите этот трендовый маникюр.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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