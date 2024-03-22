Языковед подсказал, как на украинский правильно перевести 'всплывающее окно'

Многие не знают, как правильно сказать на украинском "всплывающее окно". Речь идет об окошечке, возникающем при нажатии в компьютере.

Видео дня

Для этого термина существует украинское изречение. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Когда-то за компьютером работали в основном "айтівці". Да-да, не "айтішники", а именно "айтівці". То сегодня им пользуются все. У меня часто спрашивают, как на украинском называется "всплывающее окно", – сказал он.

Читайте также: Вы могли не знать: языковед объяснил, что значит "дармовис"

Авраменко указал, что правильно на украинском будет сказать "вигулькове вікно".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !