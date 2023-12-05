Зачем класть колготки в морозилку: странный, но действенный лайфхак

Колготки – это модный и практичный аксессуар, который можно носить в любой сезон. Однако они часто бывают довольно нежными и быстро рвутся, иногда даже после одевания.

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Специалисты издания Santeplusmag пишут, что простые способы помогут укрепить колготки и вы сможете носить их дольше.

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Как правильно стирать колготки

Прежде всего, колготки лучше стирать вручную. Если вы все же решили стирать их в стиральной машине, то обязательно кладите их в специальную сумку для нижнего белья. Это поможет оградить колготки от повреждений.

Как сделать колготки крепче

Чтобы колготки служили вам подольше, перед первым использованием их нужно слегка смочить водой и поместить в холодильник на час. По истечении этого времени извлеките их и дайте высохнуть. Это поможет сделать нейлон более мягким и прочным.

Как отремонтировать дырявые колготки

Если вы обнаружили дырку в колготках, не торопитесь их выбрасывать. Вы можете попытаться отремонтировать их с помощью лака для ногтей или лака для волос.

Трюк с лаком для ногтей нужно нанести прозрачный лак для ногтей вокруг всей дырки. Лак закроет отверстие, чтобы предотвратить его расширение.

Лак для волос – щедро распылите лак для волос вокруг всей дырки и по краям.

Эти простые советы помогут вам сохранить колготки в хорошем состоянии в течение длительного времени.

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