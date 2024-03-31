Зачем заливать уксус в бачок унитаза: полезный лайфхак для сантехники
Всем нам знакома проблема накипи и ржавчины в бачке унитаза. Это не только некрасиво, но и может привести к неприятным запахам и проблемам с ливнем.
К счастью, есть простой и экономичный способ очистить бачок унитаза изнутри с помощью обычного уксуса! Повторяйте эту процедуру раз в месяц, чтобы ваш унитаз всегда был чистым и свежим. Чистота и свежесть вашего унитаза – это залог здоровья и комфорта всей семье, пишет Главред.
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Вот что вам понадобится:
- Перчатки для чистки
- Щетка для чистки с длинной ручкой
- Губка
- Бутылка белого уксуса
Инструкция:
- Спустите воду из бачка унитаза и выключите кран, чтобы вода больше не поступала.
- Налейте половину бутылки белого уксуса в бутылку с распылителем.
- Распилите уксус на стенки бачка унитаза и внутри чаши.
- Оставьте средство на 1-2 часа.
- Почистите стенки унитаза и бачка щеткой, чтобы удалить накопившуюся грязь.
- Включите кран, чтобы вода снова наполнила бачок.
Этот простой метод поможет вам:
- Удалить накипь и ржавчину
- Избавиться от неприятных запахов
- Продезинфицировать бачок унитаза
Помните:
- Вы можете использовать уксус не только для чистки бачка, но и чистки чаши унитаза.
- Для усиления эффекта можно добавить в уксус немного пищевой соды.
- Не используйте химические чистящие средства, так как они могут повредить его.
Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут.
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