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Здоровье

Заряд витаминов и борьба с холестерином: Какие каши следует есть зимой на завтрак

Игорь Романько

Какие каши лучше есть на завтрак зимой

Каждое утро организм пробуждается под влиянием кортизола, который поднимает уровень сахара в крови. Следовательно, важно выбирать завтрак, который не повлечет за собой еще больший скачок сахара.

Нутрициолог Вера Курин делится рекомендациями по поводу полезных каш для здорового завтрака в своем Instagram. Эксперт отмечает, что выбор круп нужно делать с пониженным гликемическим индексом, который определяет скорость углубления глюкозы в кровь.

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Звездные выборы для завтрака:

  1. Овсянка (длинной варки):
    • Богата растворимыми волокнами, снижающими уровень холестерина.
    • Содержит белок, витамины группы B и магний.
  2. Киноа:
    • Обладает полным аминокислотным составом и является отличным источником белка.
    • Богатая железом, магнием, фосфором и другими минералами.
  3. Гречка:
    • Содержит калий, магний, цинк и витамины группы B.
    • Самый высокий уровень антиоксидантов среди круп.
  4. Ячмень жемчужный:
    • Богат клетчаткой, положительно влияющей на здоровье кишечника.
    • Источник витаминов группы B, железа и магния.
  5. Чечевица:
    • Отличный источник белка, особенно для вегетарианцев.
    • Содержит фолиевую кислоту, железо и калий.
  6. Фасоль:
    • Высокое содержание белка, клетчатки и минералов.
    • Снижает уровень холестерина и поддерживает уровень сахара в крови.
  7. Бурый рис:
    • Богат клетчаткой, минералы и витамины группы B.
    • Помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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