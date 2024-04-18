10 продуктов, которые помогут вам похудеть без строгих диет
Садитесь на диету? Не спешите сразу выбрасывать из холодильника все "вредное"! Узнайте о 10 продуктах, которых не следует избегать во время похудения.
Диетологи издания Eat This, Not That утверждают, что многие продукты, которые мы привыкли считать врагами похудения, действительно могут быть нашими союзниками.
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1. Сливочные продукты:
- Вместо того чтобы полностью отказываться от сливочных блюд, попробуйте их более здоровые версии: овсянку, авокадо, сливочные супы с фасолью, хумус или легкий шпинатный соус.
- Это поможет вам не чувствовать себя обделенными и не срываться с диеты.
2. Легкие десерты:
- Не сладкие, а самые легкие!
- Включайте в свой рацион здоровые десерты, не вызывающие чувства вины.
- Это поможет вам удовлетворить тягу к сладкому без ущерба для фигуры.
3. Арахисова паста:
- Употребляйте ее в умеренных количествах!
- Арахисовая паста богата клетчаткой и растительным белоком, что дает ощущение сытости и помогает избегать переедания.
4. Картофель:
- Нет, не картошка фри!
- Отварной картофель – это сытный продукт с низким индексом гликемического индекса, который помогает контролировать аппетит.
- Ее можно есть в небольших количествах как источник углеводов.
5. Горькая листовая зелень:
- Начинайте свой прием пищи с рукколы, кресс-салата или другой горькой зелени.
- Это поможет вам съесть меньше еды и улучшить пищеварение.
6. Зеленый чай:
- Этот напиток не только согревает, но и помогает сжигать калории и жир благодаря катехину EGCG.
7. Жирная рыба:
- Лосось, сардины и другие жирные сорта рыбы богаты белоком и омега-3 жирными кислотами, которые помогают чувствовать себя сытым, борются с воспалениями и способствуют похудению.
8. Острый красный перец:
- Добавьте капсаицин (остроту) в свои блюда!
- Он не только делает пищу более вкусной, но и стимулирует сжигание жира, снижает аппетит и помогает бороться с висцеральным жиром.
9. Гороховый протеиновый порошок:
- Этот источник белка и клетчатки, дающий ощущение сытости, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает похудеть.
10. Красная или фиолетовая капуста:
- Этот овощ не только низкокалорийный, но и богат антиоксидантами, которые борются с воспалениями.
- А воспаление, как известно, осложняет похудение.
Помните:
- Нет универсальной диеты, подходящей всем.
- Экспериментируйте, находите продукты, которые вам нравятся и подходят вам.
- Слушайте свое тело и не жалейте себе.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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