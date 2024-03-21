5 советов, как похудеть весной

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Лишние зимние, как избавиться?

В холодное время года мы менее активны, потребляем больше углеводной пищи, теплых напитков и пролетающих мимо пару конфет между ними.

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І це нормально, коли ви набираєте 2 або 3 кілограми після "зимової сплячки", але весняне сонечко вже так і манить вийти на прогулянку, одягнути легше взуття та змінити раціон на свіжі овочі і зелень.

Звісно худнути на одному салаті, не потрібно!

Тримайте 5 дієвих порад, як позбутися зайвих зимових.

1. Не пропускайте прийоми їжі.

Особливо сніданок!

Він допоможе запустити метаболізм після нічного голоду. А ось його відсутність, викличе метаболічні та гормональні спецефекти, які будуть ускладнювати вибір здорової їжі протягом дня. Крім того ви матимете менше енергії.

2. Приберіть перекуси.

Часті перекуси уповільнюють обмін речовин. Крім того вони стимулюють постійне вироблення шлункового соку, що робить нас весь час голодними.

Тому на деякий час поверніться до 3-кратного раціону. Паузи між прийомами повинні бути "чистими" від їжі

Скажіть ні, також, солодккому чаю, каві з молоком або жменьці родзинок.

3. Пам’яєтайте про правила хбалансованої тарілки.

½ — овочі, ягоди або фрукти.

¼ — білок (яйця з жовтком, риба, птиця, нежирне м’ясо, соя та бобові - сочевиця, нут, горох.)

І все це супроводжується заправкою або додаванням корисних жирів — оливкової/лляної/волоських горіхів олії, насіння льону, кунжуту, авокадо, горіхів, гарбузового насіння, оливок, печінки тріски.

Але з жирами будьте обережні!

4. Їжте повільно.

Нашому організму потрібно 20-30 хвилин те що, щоб звільнити гормони, які викликають відчуття ситості. Якщо ви швидко їсте, тіло не встигне повідомити, що їжі достатньо. Так ви переїдатимете, відчуватимете тяжкість у животі і набиратимете вагу.

5. Більше рухайтесь. Навіть коротка прогулянка на свіжому повітрі зможе позбавити вас від зайвих зимових.

І на останок - маленька хитрість :)

Приберіть їжу з вільного доступу, особливо спокусливу

Ви менше переїдатимете, якщо "добути" їжу буде складніше. Перевірено!