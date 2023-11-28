Бодрит и улучшает когнитивные функции: почему стоит каждое утро пить чай с куркумой

Оказывается, роль диеты в когнитивном здоровье может оказаться значимой, пишет She finds. Кроме отказа от негативно влияющих на мозг продуктов, важно добавлять те, которые содержат антиоксиданты и стимулируют мозговую активность. Легкий способ этого достичь – заменить кофе на чай с куркумой утром.

Зеленый чай уже известен пользой для общего здоровья и улучшения когнитивных функций. Однако чай с куркумой может помочь взбодриться во время завтрака, утверждает диетолог Мэри Сабат. Куркума, используемая в каре и других блюдах, является не только вкусной специей, но и полезна благодаря своим противовоспалительным свойствам.

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Эксперты указывают, что куркумин благодаря его противовоспалительным и антиоксидантным свойствам может защищать от снижения когнитивных функций, связанных с хроническим воспалением. Кроме того, он способствует выработке нейротрофического фактора мозга (BDNF), связанного с улучшением памяти и когнитивных функций.

Чай с куркумой может также защищать мозг от болезни Альцгеймера, уменьшая амилоидные бляшки. Куркумин также полезен в сохранении остроты ума и здоровья сердца.

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