Будете иметь огромный урожай вкусности: секреты выращивания сладкой и большой малины
Чтобы летом получить обильный урожай большой и сладкой малины, весной нужно правильно подкормить растение. Первую подкормку проводят ранней весной.
В это время малина особенно нуждается в азоте, фосфоре и калии, которые содержатся в навозе. Об этом пишет издание "На пенсии".
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Как подкармливать:
- Первая подкормка: Разведите 1 кг навоза в 10 литрах воды. Поливайте малину, тратя примерно 10 литров раствора на каждый метр насаждений.
- Вторая подкормка: Через две недели после первого полива обработайте малину раствором нитроаммофоски. Для этого 2 столовых ложки удобрения нужно растворить в 10 литрах воды.
- Третья подкормка: Когда появится завязь, малине понадобится дополнительное питание комплексными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий. Для этого можно использовать настой из трав и сорняков.
Напомним, мы где писали, когда сажать фасоль в открытую почву, чтобы был щедрый урожай.
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