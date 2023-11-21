Что делать с котом за 15 минут до сна, чтобы он не мешал спать

Удержание кошки – это большая радость, но иногда бессонные ночи могут выбить из ритма. Даже если вы не готовы играть в "охотника и мышонка" всю ночь, есть простой ритуал, который может облегчить жизнь вам и вашему пушистому другу.

Перед тем, как погрузиться в свою ночную рутину, отделите хотя бы 15 минут для вашего кота, пишет ukr.media. Но не просто объятия – играйте с ним. Этот ритуал имеет целью выпустить из своей пушистой души накопленную энергию, позволяя ему развлекаться и устать.

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Эта короткая практика игры перед сном может уберечь вас от ночных проделок, когда ваша кошка играет на верхних полках, ловит невидимых монстров и вообще живет жизнью в полном разгаре, в то время как вы пытаетесь спать.

Существуют породы кошек, которые обычно выбирают менее активный образ жизни. К таким породам относятся:

Персидский,

Регдол,

Пикси-боб,

Бирманская кошка,

Рогамоффин.

Даже если ваша кошка входит в эту категорию, ритуал игры перед сном может оказаться полезным для ее физического и эмоционального благополучия. Обеспечьте себе и своему любимцу спокойные ночи, играя всего 15 минут перед сном.

Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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