Чтобы блины были идеальны, добавьте один секретный ингредиент: мой фирменный рецепт
Чтобы блины были идеальны, добавьте один секретный ингредиент: мой фирменный рецепт
БЛОГ
Мои фирменные блины
Идеальны, для мяса, малосольной рыбы, икорки или шоколадной нутели.
Секрет Шефа – это 30 грамм кукурузного крахмала!!!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1,3л. молоко
7-8 яиц если средние
Чайная ложка соли
Столовая ложка сахара
6 столовых ложек растительного масла
300 грамм муки
30 грамм кукурузного крахмала!!!
Главное, это последовательность
Венчиком взбиваете яйца, с мукой, сахаром, крахмалом, соль, до растворения всех комочков и однородной массы
Должна получиться очень густая сметана, или жидкое тесто.
Только потом добавляете молоко, хорошо размещаете, добавляете масло, и оставляете на 30-40 минут
На сковороду масло уже не добавляете
Благодаря секрету из крахмала, они очень мягкие и сочные.