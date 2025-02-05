Для просмотра каждому: топ фильмов об Украине

Эти картины раскрывают важные темы: войну, репрессии, борьбу за свободу, социальные проблемы и человеческие судьбы. Они не только погружают в события, но и заставляют задуматься над историей и реальностью. Об этом пишет РБК.

"Зима в огне"

Документальный фильм вышедшего в 2015 году Евгения Афинеевского — хроника событий Революции Достоинства. Реальные кадры, свидетельства очевидцев и несгибаемый дух борьбы за свободу сделали эту картину одной из важнейших в современном украинском кинематографе. Фильм даже получил номинацию на "Оскар".

"20 дней в Мариуполе"

Оскароносная работа Мстислава Чернова стала одним из сильнейших документальных свидетельств войны. Фильм демонстрирует реалии осады Мариуполя русскими оккупантами, показывая ужасающие последствия войны и страдания мирного населения.

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"10 секунд"

Эта картина посвящена трагедии 24 января 2015 года, когда российские боевики обстреляли жилой квартал "Восточный" в Мариуполе системами залпового огня "Град". Фильм показывает последствия этого преступления, унесшего жизнь мирных жителей.

Эти документальные картины не оставят безразличными и помогут лучше понять современную историю Украины.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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