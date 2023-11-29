Эксперт объяснил, как хранение воды в холодильнике уменьшит счета за свет

Бытовая техника потребляет значительное количество энергии, что означает, что на ней легко экономить. В частности, речь идет о холодильниках с морозильной камерой.

Журналистка Джорджи Баррат объяснила, как можно сэкономить на электроэнергии. Об этом сообщает Express.co.uk.

Одним из менее известных приёмов, которые она рассказала, было наполнение холодильника водой для оптимизации его энергоэффективности.

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По ее словам, нужно, чтобы холодильник и морозилка были заполнены примерно на две трети. Если они не заполнены, технике придется слишком много работать, чтобы все охладить.

"Вы можете наполнить несколько кувшинов водой и поставить их в свой холодильник – и тогда это займет чуть больше места", – отметила она.

То же можно сделать в морозильной камере, на этот раз используя воду в бутылках, чтобы избежать любых разливов.

Напомним, ранее мы писали о том, как эффективно экономить деньги и накопить мечту.

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