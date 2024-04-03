Эти прически скрывают 'пухленькое лицо': советы стилистов и фото

Основой прекрасного вида является поиск соответствующей прически, которая подчеркивала бы ваши природные черты и уникальную форму лица. А если у вас круглое лицо, вариантов много.

Найти идеальную прическу, которая подчеркнет вашу красоту, может быть трудным заданием, особенно если у вас круглое лицо. Однако стилисты делятся несколькими советами и вариантами причесок, которые следует рассмотреть.

Также вас может заинтересовать: Женщинам с седыми волосами эксперт посоветовала попробовать эти "чудодейственные прически"

1. Тупой порез

Эта прическа отлично подойдет тем, кто хочет вытянуть черты лица. Она создает четкие линии и придает асимметрии, что делает лицо более вытянутым.

2. Челка

Челка может отвлечь внимание от широкой линии челюсти, характерной для круглого лица, и подчеркнуть глаза и скулы. Эта прическа придаст вам стиль и индивидуальность.

3. Шегги средней длины

Классические слои создадут объем и подчеркнут мягкие углы круглого лица. Они помогут сбалансировать черты лица и создадут гармоничный облик.

4. Глубокая боковая часть

Глубокая боковая часть придаст объем вашей прическе и сделает лицо менее круглым. Это простой способ изменить свой образ без радикальных перемен.

5. Слои, обрамляющие лицо

Эта прическа поможет сузить круглость лица и подчеркнет ваши лучшие качества. Слои вокруг лица добавляют текстуру и объем, создавая эффектное впечатление.

6. Стрижка пикси

Стильная и элегантная стрижка пикси станет отличным выбором для круглого лица. Она создает контраст и придает объем, делая ваш вид ярким и стильным.

Напомним, что выбор прически – это индивидуальное дело, поэтому выбирайте тот вариант, который больше всего вам нравится и подходит вашему стилю.

Ранее стилисты назвали прически, которые делают женщин моложе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!