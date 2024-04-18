Этот рейтинг вас удивит: какие цвета автомобилей самые популярные в Украине

Авто каких цветов больше всего в Украине

Покупаете новый автомобиль? Знаете ли вы, какой цвет сейчас в тренде? Интересно, что в марте 2024 года 72,5% рынка новых легковых автомобилей все еще складывали авто с традиционными двигателями.

Согласно данным Укравтопрома, украинцы в 2024 году чаще всего выбирают белые авто. 36% новых легковых автомобилей, проданных в первом квартале 2024 года, были именно белого цвета, пишет mmr.net.ua.

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Лидером среди белых автомобилей стал французский кроссовер Renault Duster.

Второе место по популярности занимает серый цвет.

Его выбрали 30% покупателей новых автомобилей.

Чаще в этом цвете покупали также Renault Duster.

Третье место – по классическому черному цвету.

Его избрали 15% украинцев.

Самой популярной черной машиной стала Toyota Land Cruiser Prado.

Синий цвет выбрали 9% покупателей.

Лидером среди синих автомобилей стала Skoda Scala.

Замыкает пятерку самых популярных цветов красный (3%).

Здесь лидером стала японская Mazda CX5.

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