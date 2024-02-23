Февраль закончится мощной магнитной бурей: когда опасный период

В пятницу, 23 февраля, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Однако уже в воскресенье, 25 февраля, ожидается магнитная буря красного уровня, сила которой составит 5 баллов.

Как сообщает Meteoagent, в период с 23 по 24 февраля включительно геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Однако 25 февраля геомагнитные шторма значительно усилятся.

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Магнитные бури в феврале 2024

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечного ветра. Эти выбросы содержат заряженные частицы, которые, соприкасаясь с магнитосферой Земли, могут привести к ее деформации и нарушению.

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, но чаще всего проявляется в следующих симптомах:

Головная боль

Слабость

Снижение работоспособности

Повышение раздражительности

Нарушение сна

Обострение хронических заболеваний

Особенно чувствительны к магнитным бурам:

Пожилые люди

Люди с хроническими заболеваниями

Люди с метеозависимостью

Что делать во время магнитных бурь?

Следите за прогнозом магнитных бурь. В дни магнитных бурь избегайте физических и эмоциональных перегрузок. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Принимайте контрастный душ. Соблюдайте режим сна. При необходимости принимайте успокаивающие средства. Важно помнить, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально.

Если вы чувствуете какие-либо симптомы, которые могут быть связаны с магнитной бурей, обратитесь к врачу.

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