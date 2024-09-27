Глянец и 'макияж без макияжа': как накраситься осенью, чтобы быть звездой

Индустрия красоты и моды динамично развивается, постоянно предлагая новые тенденции. С приходом осени сформировались актуальные тренды в макияже, о которых рассказал ресурс Who What Wear.

Естественность

Один из ведущих трендов сезона – макияж, имитирующий его отсутствие. Акцент делается на использовании жидких и кремовых средств, ненавязчиво подчеркивающих естественную красоту кожи, придавая ей здоровое сияние. Цель – создать эффект натуральности, когда трудно определить наличие косметики.

Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024 Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024

Блестящие уста

Блеск для губ остается популярным и этой осенью. Прозрачные или нежно-розовые оттенки освежают образ, делая его одновременно простым и эффектным. Глянцевые губы гармонично дополняют любой макияж, придавая ему легкость.

Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024 Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024

Акцент на румяна

Этой осенью румяна становятся ключевым элементом макияжа. Их наносят не только на щеки, но и на нос, виски и даже губы, создавая эффект природного румянца от прохлады.

Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024 Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024

Сияющий вид

Для создания эффекта отдохнувшей кожи используется мерцающий макияж. Интенсивный хайлайтер, нанесенный на протяжении всех этапов макияжа, создает иллюзию природного внутреннего сияния.

Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024 Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024

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Красные губы

Красная помада снова в тренде, особенно актуальны сине-красные оттенки, подчеркивающие осеннее настроение.

Розовый монохром

Розовые тона всегда популярны, но этой осенью они особенно актуальны. Насыщенные ягодные оттенки отлично смотрятся на глазах, щеках и губах, создавая гармоничный и романтичный образ.

Яркие тени

Ультрапигментированные тени становятся отличным выбором для прохладных осенних дней. Насыщенные цвета придают яркости образу и подчеркивают индивидуальность.

Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024 Instagram. Источник: Трендовый макияж осени-2024

Диско-стиль

Глаза, украшенные мерцающими яркими оттенками, снова на пике популярности. Многослойное нанесение теней создает ретро-гламурный вид, придавая нотку вечернего шика к повседневному образу. Такой макияж идеально подходит для креативных личностей, готовых экспериментировать со стилем.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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