Глянец и "макияж без макияжа": как накраситься осенью, чтобы быть звездой
Индустрия красоты и моды динамично развивается, постоянно предлагая новые тенденции. С приходом осени сформировались актуальные тренды в макияже, о которых рассказал ресурс Who What Wear.
Естественность
Один из ведущих трендов сезона – макияж, имитирующий его отсутствие. Акцент делается на использовании жидких и кремовых средств, ненавязчиво подчеркивающих естественную красоту кожи, придавая ей здоровое сияние. Цель – создать эффект натуральности, когда трудно определить наличие косметики.
Блестящие уста
Блеск для губ остается популярным и этой осенью. Прозрачные или нежно-розовые оттенки освежают образ, делая его одновременно простым и эффектным. Глянцевые губы гармонично дополняют любой макияж, придавая ему легкость.
Акцент на румяна
Этой осенью румяна становятся ключевым элементом макияжа. Их наносят не только на щеки, но и на нос, виски и даже губы, создавая эффект природного румянца от прохлады.
Сияющий вид
Для создания эффекта отдохнувшей кожи используется мерцающий макияж. Интенсивный хайлайтер, нанесенный на протяжении всех этапов макияжа, создает иллюзию природного внутреннего сияния.
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Красные губы
Красная помада снова в тренде, особенно актуальны сине-красные оттенки, подчеркивающие осеннее настроение.
Розовый монохром
Розовые тона всегда популярны, но этой осенью они особенно актуальны. Насыщенные ягодные оттенки отлично смотрятся на глазах, щеках и губах, создавая гармоничный и романтичный образ.
Яркие тени
Ультрапигментированные тени становятся отличным выбором для прохладных осенних дней. Насыщенные цвета придают яркости образу и подчеркивают индивидуальность.
Диско-стиль
Глаза, украшенные мерцающими яркими оттенками, снова на пике популярности. Многослойное нанесение теней создает ретро-гламурный вид, придавая нотку вечернего шика к повседневному образу. Такой макияж идеально подходит для креативных личностей, готовых экспериментировать со стилем.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.
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