Как облегчить самочувствие собаки в жару: советы кинолога
Летняя жара может быть невыносимой не только для людей, но и для их четвероногих друзей. Когда температура поднимается, организм животного испытывает значительный стресс, ведь он не так хорошо приспособлен к жаре, как человеческий.
Большинство пород собак создано для сохранения тепла, а не для его выведения. В отличие от людей у них нет потовых желез, а большую часть тела покрывает шерсть, что значительно ограничивает возможности для охлаждения. Поэтому собаки охлаждаются из-за подушечек лап и дыхания. Об этом пишет ТСН.
Как помочь собаке пережить жару:
Не мочите собаке голову и спину: Это распространенное заблуждение, которое может привести к переохлаждению.
Смочите:
- Подушечки лап;
- Живот;
- Уши с внутренней стороны.
Обеспечьте доступ к прохладной воде:
- Давайте собаке пить как можно больше чистой воды;
- Предложите ей холодное лакомство, например, замороженные жевательные игрушки или мороженое, безопасное для собак.
Ограничьте пребывание на солнце:
Не выгуливайте собаку в самые жаркие часы дня (с 11 до 16); Обеспечьте ей тень дома или на улице.
Дополнительные способы охлаждения:
Поставьте у животного вентилятор на батарейках. Намочите полотенце холодной водой и дайте собаке на нем полежать. Смочите спиртом за ушами, живот или лапы собаки (спирт улетучивается быстрее, чем вода, и может помочь охладить животное). Опрыскивайте нижнюю часть тела собаки, где шерсть менее густая, холодной водой из пульверизатора.
Симптомы теплового удара:
- Необычное дыхание (быстрое и громкое);
- высокая температура;
- Сильная жажда;
- Слабость и/или усталость;
- Частая рвота;
- Дезориентация;
- Ярко-красный язык и ясная;
- Густая слюна;
- Учащенное сердцебиение;
- Сильное слюнотечение.
Немедленные действия при тепловом ударе:
- Переместите собаку в холодное место;
- Обеспечьте доступ к чистой воде;
- Охладите собаку, смачивая ее тело водой;
- Немедленно обратитесь к ветеринару.
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