Как очистить игрушки для ванной: советы хозяек

Игрушки для ванной, особенно с отверстиями, в которых может скапливаться вода, являются идеальной средой для развития плесени, бактерий и других микроорганизмов. Чтобы предотвратить это, важно регулярно чистить игрушки.

Об этом пишет Telegraf.

Как часто нужно чистить игрушки для ванной

Игрушки для ванной следует чистить каждый день, чтобы удалить остатки мыла и других средств для купания. Рекомендуется также проводить глубокую очистку игрушек хотя бы раз в неделю.

Как чистить игрушки для ванной.

Есть несколько способов очистить игрушки для ванной.

Белый уксус

Уксус является эффективным натуральным чистящим средством, которое может помочь удалить плесень и бактерии из игрушек для ванной. Для этого нужно:

Наполнить ведро или таз водой и уксусом в соотношении 1:2. Погрузить игрушки в раствор и оставить на 30 минут. Прополоскать игрушки чистой водой. Хорошо высушите игрушки.

Перекись водорода

Перекись водорода также является эффективным чистящим средством, которое может помочь удалить плесень и бактерии из игрушек для ванной. Для этого нужно:

Налить воду и 3% раствор перекиси водорода в соотношении 1:1 в ведро или таз. Окунуть игрушки в раствор и оставить на 20-25 минут. Прополоскать игрушки чистой водой. Хорошо высушите игрушки.

кипяток

Игрушки, изготовленные из термостойких материалов, можно продезинфицировать кипятком. Для этого нужно:

Довести кастрюлю с водой до кипения. Осторожно опустить игрушки в кипящую воду с помощью кухонных щипцов. Оставить игрушки в кипятке на 5-7 минут. Достать игрушки из кипятка и положить на полотенце, чтобы они хорошо высохли.

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Стиральная или посудомоечная машина

Стиральная или посудомоечная машина может быть удобным способом очистки игрушек для ванной. Для этого нужно:

В случае посудомойки поместить игрушки на верхнюю полку.

Используйте сетчатый мешок для очистки в стиральной машине.

Использовать стандартный режим стирки.

После окончания программы хорошо просушить игрушки.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать и дезинфицировать детские игрушки.

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