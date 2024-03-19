Как очистить нагар с утюга за несколько минут: лайфхак от хозяек

Время неумолимо не только для людей, но и для бытовой техники. Даже самые современные и высококачественные утюги со временем могут обрастать неприятным нагаром, который может испортить одежду во время глажки. Однако не стоит сразу покупать новый прибор, ведь существуют эффективные способы очистить подошву утюга от нежелательных отложений с помощью обычных бытовых средств, которые наверняка есть в вашем доме.

Есть несколько полезных советов, как избавиться от нагара на подошве утюга бюджетными способами. Об этом пишет ТСН.

Пищевая сода

Сода является универсальным домашним средством, которое также может пригодиться для очистки утюга. Приготовьте пастообразную смесь из 2 ложек соды и 1 ложки воды и нанесите на загрязненную поверхность подошвы. Оставьте на несколько минут, а затем тщательно протрите бумажным полотенцем или губкой. При необходимости процесс можно повторить.

Перекись водорода

Смочите ватный диск или салфетку в перекиси водорода и тщательно протрите им подошву утюга. Благодаря окислительным свойствам перекись поможет растворить и удалить нагар, который останется на салфетке. Для лучшего результата можно произвести очистку несколько раз. В конце обязательно протрите подошву чистой влажной тряпкой.

Уксусная кислота

Уксус – еще одно эффективное средство для устранения нагара из утюга. Смочите ватный диск в уксусе и тщательно протрите им подошву. Для усиления действия можно приготовить раствор из уксуса и нашатырного спирта в равных пропорциях (1:1) и использовать его для протирания утюга с помощью ватного диска. Грязь начнет исчезать сразу. Завершите процедуру, протерев подошву влажной салфеткой.

Парафин

Если под рукой есть парафиновая свеча, ее можно использовать для очистки утюга. Оберните ее хлопчатобумажной тканью и протрите нагретую поверхность подошвы. Лучше держать утюг над газетой или листом бумаги, ведь растопленный парафин может капать. Не рекомендуется применять этот метод для утюгов с отверстиями для выпуска пара, поскольку парафин может попасть внутрь.

Следуя этим несложным инструкциям и имея под рукой обычные бытовые средства, вы сможете легко очистить подошву утюга от нагара и продолжить безопасно пользоваться любимым прибором. Не нужно тратить деньги на новый утюг или дорогие специализированные моющие средства – достаточно разумно воспользоваться подручными материалами, которые наверняка есть в вашем доме.

Напомним, мы уже писали, что лучше – утюг или отпариватель.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !