Как подготовить и подкормить розы к зиме, чтобы они не ослабли из-за морозов

Роза – это настоящая королева сада, и важно принять меры в ноябре, чтобы обеспечить ей отличный вид и сохранить ее в зимний период.

Все виды роз нуждаются в подготовке к зиме, существуют разные способы этого достичь, но они все базируются на общих принципах, пишет сайт vesti.ua.

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Прежде чем выполнить укрытие из роз, растение нужно подготовить. Выполните следующие действия:

Уберите сухие и поврежденные части растения. Обрежьте недозрелые макушки. Удалите цветущие побеги с бутонами. Разделайте куст специальными средствами от вредителей и грибка.

Прежде чем укрыть розы на зиму, они должны быть хорошо подкормлены. Растения тратят много питательных веществ в теплый период года, поэтому осенняя подкормка важна. Вам понадобится фосфор, кальций и калий. Применение азотных удобрений не рекомендуется, поскольку способствуют наращиванию зеленой массы.

Рецепт на осеннюю подкормку: растворите 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата в одном ведре воды. Или в другом варианте растворите 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты и 10 г сернокислого калия в одном ведре воды. Полученный раствор добавьте под каждый куст, не более 4-5 литров на один куст.

Если вы хотите избежать химических удобрений, можно использовать древесную золу (3 литра на 1 кв.м. почвы) под каждым растительным кустом.

Существуют два основных способа укрытия роз на зиму:

Способ 1 (для мягких зим): Мульчирование вокруг розы. В идеале, как мульчу можно использовать древесную кору, сухие листья или опилки. Ветви хвойных деревьев располагаем поверх мульчи, они задержат снег и обеспечат растение сухим и воздушным укрытием. Перед мульчированием обязательно обрежьте куст на высоту не менее 20 см.

Способ 2: Используя опоры, пленку, мульчу и веревку. Установите по меньшей мере 4 опоры вокруг куста. Прикрепите пленку к одной из опор, затем обмотайте растение несколькими слоями пленки. Пленку разместите так, чтобы она была на 10-15 см выше куста. Посыпьте мульчу внутрь конструкции.

Для плетистых роз есть свои правила укрытия, так как их побеги нельзя сильно обрезать. Прежде всего, аккуратно снимите плетения роз с опор и положите сосновые ветки под них. Это создаст защитный слой. Альтернативно, побеги можно собрать в сноп и окучить к земле. На них можно установить навес из пленки или синтетического утеплителя. В этом случае следует избегать использования полиэтилена, поскольку он может создать парниковый эффект, что может нанести вред растениям.

Важно помнить, что укрытие роз следует выполнять в подходящий момент, ведь перегрев растений в укрытии может нанести вред их почкам.

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