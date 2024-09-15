Как понять мужчину-Весы: к чему подготовиться и какая любовь ждет

Если вы решили связать свою жизнь с мужчиной, рожденным под знаком Весы, следует помнить, что он понимает в отношениях и легко понимает партнера. Кроме того, следует отметить, что он еще и очень требователен.

Кроме того, мужчины-Весы, безусловно, эстеты, а также пытаются сбалансировать внутреннюю и внешнюю красоту – или другими словами: выразить внутреннюю красоту наружу. Вы точно не можете пожаловаться на скуку, находясь с ним, ведь он отлично чувствует себя в компании, но не менее умеет строить романтические отношения, пишет Оfeminin .

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Партнер-Весы – хороший слушатель, и его слова и действия очень поддерживают. Без сомнения, эмпатия является его сильнейшей чертой. Они не только могут обрадовать вас в трудные времена, но и не осуждают никого поспешно.

Весы и Лев

Безусловно, они дополняют друг друга, когда дело касается желаний. Лев – страстный, а Весы – вспыльчивый.

Весы и Весы

В плане страстей у них много общего. Ни один из партнеров не захочет прекратить эти отношения.

Весы и Водолей

Они идеально подходят друг к другу. Весы дадут Водолею лидерство в авантюрной жизни.

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