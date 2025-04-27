Как правильно чистить уши домашнему любимцу: советы ветеринаров
Чистые уши – это не только эстетика, но и здоровье вашего четырехлапого друга. Регулярная гигиена помогает предотвратить воспаления, инфекции и неприятный запах, а главное — делает жизнь животного комфортнее.
Как провести процедуру правильно и безопасно – объяснили специалисты centralna.vet. Первое и главное правило – никаких ватных палочек. Они могут травмировать ушную раковину или протолкнуть серу еще глубже в ухо, что только усугубит ситуацию. Для чистки следует выбирать специальные ветеринарные лосьоны или спреи.
Пошаговая инструкция
- Подготовьте ухо Отодвиньте шерсть вокруг уха или осторожно расчешите ее, чтобы ничего не мешало.
- Осторожно введите лосьон в ушную раковину. Обычно упаковки имеют удобную пипетку или дозатор.
- Массируйте основу ушка легкими движениями — должно быть слышно хлюпание. Это означает, что средство распределяется правильно.
- Дайте средству поработать Подержите животное несколько секунд, чтобы лосьон проник глубже и начал действовать.
- Позвольте потрясти головой После этого отпустите любимца – он самостоятельно вытряхнет остатки лосьона вместе с грязью и серой.
- Очистите снаружи Завершите процедуру протиркой наружной части уха ватным диском или мягкой салфеткой. Не пытайтесь залезть глубоко – просто уберите то, что вышло наружу.
Как часто чистить уши?
Частота зависит от породы, возраста и общего состояния животного:
- породы с длинными ушами (кокер-спаниели, бассеты) - примерно раз в неделю ;
- большинство собак - раз в 2-4 недели ;
- коты – реже, если нет медицинских показаний.
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Когда обязательно обращаться к ветеринару
Если замечаете что-нибудь из следующего:
- животное часто чешется за ушами;
- появился резкий, неприятный запах;
- уши покраснели или разбухли;
- есть выделение необычного цвета (желтые, зеленые, коричневые);
- животное наклоняет голову на бок – не медлите с визитом к ветеринару. Это могут быть симптомы отита, грибковой инфекции или паразитов.
Регулярная и деликатная чистка ушек – это проявление любви и заботы. А еще это прекрасная возможность укрепить доверие между вами и вашим хвостатым другом. Выбирайте качественные средства, проводите процедуру спокойно, не забудьте похвалить и угостить лакомством – и даже самый упрямый пушист привыкнет к этой важной рутине.
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