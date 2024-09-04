Как сохранить матовость лица даже в злейшую жару: эффективный метод от звездной спортсменки

Летняя жара и повышенная влажность могут испортить даже тщательно созданный макияж, оставив на лице неприятный жирный блеск. Однако, существует несколько уловок, которые помогут сохранить макияж свежим и матовым в течение всего дня. Симона Байлз, известная олимпийская чемпионка по гимнастике, поделилась своим секретом создания стойкого макияжа, который способен вытерпеть даже самые высокие температуры.

Пошаговая инструкция:

Основа всего – защита от солнца: Первым слоем на лицо наносится качественный солнцезащитный крем из SPF 30+. Это не только оградит вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолета, но и создаст дополнительный барьер для пота и себума. Тональный крем: Для нанесения тонального крема Симона Байлз рекомендует использовать косметическую губку. Это позволяет равномерно распределить продукт и создать воздушное, легкое покрытие. Контуринг: С помощью контурной палочки подчеркните скулы и нос. Это придаст лицу четкость и выразительность. Бронзер как многофункциональное средство Бронзер можно использовать не только для контурирования, но и для придания коже теплого оттенка. Нанесите его на скулы и веки. Секретный трюк: Именно здесь кроется главный секрет макияжа Симоны Байлз. Вместо того чтобы наносить фиксирующий спрей после пудры, она делает все наоборот. Сначала она фиксирует макияж двумя слоями фиксирующего спрея, а затем наносит пудру плотной кистью. Такой нестандартный подход позволяет создать максимально стойкий матовый эффект.

Почему этот метод работает?

Двухслойная фиксация: Два слоя фиксирующего спрея создают прочную пленку, которая удерживает макияж на месте.

Два слоя фиксирующего спрея создают прочную пленку, которая удерживает макияж на месте. Пудра сверху: Пудра, нанесенная после фиксирующего спрея, закрепляет этот барьер, обеспечивая дополнительную матовость и стойкость.

Пудра, нанесенная после фиксирующего спрея, закрепляет этот барьер, обеспечивая дополнительную матовость и стойкость. Многофункциональность бронзера: Использование бронзера в качестве теней для век позволяет создать гармоничный и естественный образ.

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Дополнительные советы:

При выборе тонального крема, пудры и других средств обращайте внимание на их текстуру. Предпочтите матовые или матирующие продукты.

их текстуру. Предпочтите матовые или матирующие продукты. Промокните кожу в течение дня: Если вы заметили, что кожа начинает блестеть, промокните ее матовыми салфетками.

Если вы заметили, что кожа начинает блестеть, промокните ее матовыми салфетками. Регулярно очищайте кожу: Даже в жару важно тщательно очищать кожу вечером во избежание закупорки пор.

Лайфхак от Симоны Байлз – отличный способ создать устойчивый макияж, который не испортится даже в самый жаркий день. Благодаря этой технике вы сможете наслаждаться своим безупречным видом в течение всего дня.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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