Какие цветы можно высеять в ноябре, чтобы весной гордиться красивым садом

Мечта каждого садовода – иметь цветущий сад с минимальными усилиями. И это вполне реально благодаря осенней посадке цветов. Высевая семена осенью, вы обеспечиваете себе яркий цветник уже следующей весной. Об этом пишет prostoway.

Почему стоит сажать цветы осенью?

Вам не нужно тратить время на выращивание рассады весной. Растения, посеянные осенью, лучше приживаются и имеют более развитую корневую систему. Цветы, посеянные осенью, зацветают раньше, чем высеянные весной.

Какие цветы можно сеять осенью?

Список осенних посевов достаточно широк и разнообразен:

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Особенности осенней посадки

Перед посевом почву нужно тщательно перекопать, удалить сорняки и внести удобрения. Семена углубляют в грунт на глубину, которая в 2-3 раза превышает их размер. После посева грядку мульчируют торфом или компостом для сохранения влаги и защиты от морозов.

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Преимущества осеннего посева:

Под влиянием низких температур семена становятся более устойчивыми к неблагоприятным условиям и быстрее прорастают весной. Весной вам не нужно будет тратить время на подготовку рассады.

Осенняя посадка цветов – это не только простой и эффективный способ получить красивый цветник, но и возможность наслаждаться процессом выращивания растений.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

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