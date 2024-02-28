Когда и как сеять бархатцы, чтобы семена точно взошли

Как правильно и когда сеять бархатцы

Бархатцы – это не просто красивые цветы, но и настоящие защитники вашего огорода. Их аромат не только радует глаз, но и отпугивает грызунов. Поэтому бархатцы просто must-have на каждой клумбе!

Это неприхотливые, красивые и полезные цветы, которые обязательно украсят вашу клумбу. Попытайтесь посадить их у себя на даче – и вы не пожалеете, пишет ТСН.

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Как правильно сажать и ухаживать за этими неприхотливыми цветами?

Когда сеять бархатцы?

В открытую почву лучше сеять семена в конце марта - начале апреля, когда почва уже прогреется.

Если в вашем регионе частые заморозки, можно посеять бархатцы на рассаду в начале марта, а затем пересадить в открытый грунт в апреле.

Как сажать бархатцы?

Выбирайте для цветов солнечное место без застоя воды.

Сделайте борозды глубиной 4-5 см, с расстоянием между строчками 30-40 см.

Посейте семена, немного присыпьте землей и полейте.

Когда всходы сойдут, прорежьте их, чтобы между растениями было не менее 10 см.

Уход за бархатцами:

Эти цветы не нуждаются в многом ухода.

Регулярно поливайте их, особенно в засушливую погоду.

Для лучшего цветения можно подкормить бархатцы 1-2 раза за сезон.

Удаляйте увядшие цветы, чтобы стимулировать появление новых.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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