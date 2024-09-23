Коварная головоломка: попробуйте найти овцу среди собак за 7 секунд

Визуальные головоломки и загадки для детей и взрослых могут быть не только интересными, но и полезными, ведь они способствуют развитию как внимания, так и логического мышления.

Команда UAportal совместно с УНИАН подготовили для вас новое задание – среди многочисленного количества собак необходимо найти овцу. На это дается всего 7 секунд. Это хитрая головоломка, с которой справиться вовремя может далеко не каждый.

Прежде чем начать поиски важно понимать, что собаки и овца могут иметь схожие черты, а затем вспомнить особенность, которая поможет мгновенно распознать овцу среди собак. Мысля таким образом, можно значительно повысить шансы на успех.

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Попытайтесь разыскать овцу на оптической загадке. Источник: УНИАН Попытайтесь разыскать овцу на оптической загадке. Источник: УНИАН

"Хитрость" заключается в том, что и собаки, и овца на картинке имеют кудрявую шерсть. Быстро отличить овцу от собак можно было благодаря форме ее носа. Овца находилась в нижней части изображения.

Овца была ''спрятана'' внизу оптической загадки. Источник: УНИАН Овца была ''спрятана'' внизу оптической загадки. Источник: УНИАН

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