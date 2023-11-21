Лучшие цвета для привлечения удачи, любви и денег

Как привлечь успех – какой цвет выбрать для привлечения удачи

Есть много инструментов, которыми вы можете воспользоваться, чтобы вернуть свою удачу. Один из самых простых – с помощью цветов, которые вы одеваете, или которыми окружаете себя.

Астролог Лорен Эш рассказала для Best Life о лучших цветах для привлечения удачи, любви, денег или даже нового друга. Ведь, как известно, в астрологии ваш цвет власти содержит ключ к вашим космическим дарам.

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Лучший цвет для ежедневного привлечения удачи – цвет вашей силы зодиака

Каждый знак зодиака имеет определенный цвет, который ободряет и придает ему силу. И хотя носить определенные цвета может помочь вам проявить конкретные вещи, такие как любовь, деньги или власть, ношение цвета вашей силы зодиака может увеличить вашу удачу во всех аспектах повседневной жизни.

К примеру, Овны от природы уверены в своей способности управлять другими, поэтому ношение красного цвета усилит эти качества. В то же время Стрельцы будут чувствовать себя больше в фиолетовом цвете, поскольку позволяет сиять их авантюрной и причудливой стороне.

Овен – красный.

Телец – зеленый.

Близнецы – желтый.

Рак – небесно-голубой.

Лев – оранжевый.

Дева – серый.

Весы – светло-розовый.

Скорпион – черный.

Стрелец – фиолетовый.

Козерог – темно-синий.

Водолей – цвет воды.

Рыбы – лавандовый цвет.

Лучшие цвета для привлечения финансовой удачи – зеленый и золотой

Если вы надеетесь вовлечь в свою жизнь богатство и деньги, подумайте о том, чтобы одеть зеленый или золотой цвет или покрасить стены офиса в эти цвета.

Зеленый цвет давно ассоциировался с деньгами, удачей и успехом. Его также связывают с равновесием, покоем и исцелением. В то же время, золото символизирует королевскую власть, энергию, власть и успех. Оба эти цвета могут помочь вам создать новые возможности для себя и продемонстрировать новые потоки дохода.

Лучшие цвета для привлечения удачи в любви – красный и розовый

Лучшие цвета для вовлечения любви и романтики в вашу жизнь – розовый и красный.

Красный – цвет страсти, мужества, энергии и тепла.

Розовый имеет более мягкую и игривую атмосферу.

Если вам нужно больше уверенности, чтобы проявить себя красный цвет для вас. И если вы хотите подчеркнуть свою веселую и кокетливую сторону, розовый идеально подойдет.

Самый простой способ включить эти цвета в свою жизнь на свидании – это одежда. Но если вы ищете более изящный подход, попробуйте накрасить ногти ярко-розовым или темно-красным оттенком. Также можно выбрать розовые или красные украшения.

Лучшие цвета для привлечения удачи в дружбе – желтый и оранжевый

Заводить друзей во взрослом возрасте сложно, но если вы хотите проявить себя, присоединившись к уроку гончарства или посетив новую студию йоги в городе, вы можете надеть желтую или оранжевую одежду.

Два самых ярких цвета символизируют тепло, креативность, открытость, свободу и экспрессию. Вместе эти два цвета заставят вас чувствовать себя солнечным лучиком, куда бы вы ни пошли.

Лучшие цвета для привлечения уверенности и удачи – красный и фиолетовый

Собираетесь на собеседование? Произносит речь? Лучшие цвета, которые помогут повысить вашу уверенность – красный и фиолетовый.

Красный символизирует силу, страсть и тепло. Ношение красного цвета не только помогает вам чувствовать себя более уверенным в себе, но и передает вашу уверенность другим.

Фиолетовый символизирует королевскую власть, власть, самоуважение, уравновешенность и мудрость. Фиолетовый — правильный выбор для тех, кто стремится передать свой авторитет более тонким способом.

И поскольку эти цвета создают смелые заявления, они являются отличным выбором для покраски вашего дома. Независимо от того, остановитесь ли вы на одной акцентной стене, или решите покрасить всю комнату, добавление красных и фиолетовых цветов станет вдохновляющим напоминанием о том, что вы великолепны.

Напомним, когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.

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