На Земле продолжается опасная магнитная буря красного уровня: что запрещено и как уберечься
В воскресенье, 31 марта, идет магнитная буря красного уровня опасности. Ее сила составляла 5 баллов.
По данным сервиса Meteoagent, геомагнитный шторм завершится 1 апреля. Однако не надолго – уже 3 апреля начнется новая магнитная буря оранжевого уровня опасности, которая продлится целых трое суток.
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Магнитные бури, прогноз на неделю:
Кто ощущает магнитные бури?
Воздействие магнитных бурь испытывают около 50% людей на планете. Наиболее чувствительными к ним:
- Пожилые люди
- Люди с хроническими заболеваниями
- Люди с метеозависимостью
- Беременные женщины
- Дети
Симптомы воздействия магнитных бурь:
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Слабость
- Снижение работоспособности
- Ухудшение настроения
- Нарушение сна
- Обострение хронических заболеваний
Что пить во время магнитных бурь:
Важно пить много чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.
Зеленый чай: Зеленый чай содержит антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся в организме под воздействием магнитных бурь.
Отвар ромашки: Ромашка оказывает успокаивающий и противовоспалительный эффект.
Отвар шиповника: Шиповник богат витамином С, который укрепляет иммунитет.
Морс из клюквы: Клюква обладает мочегонным действием, что помогает вывести из организма токсины.
Если вы чувствуете сильное воздействие магнитных бурь, обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением и помните, что магнитные бури – это временное явление.
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