Позовете беду: что нельзя ставить на стол на Рождество
В канун Рождества, которое в Украине отмечается 25 декабря, верующие празднуют Святвечер – особый постный ужин, имеющий глубокое символическое значение.
Традиционно на праздничном столе должно быть двенадцать блюд, символизирующих двенадцать апостолов и месяцев года. Центральное место занимают кутья – каша из пшеницы или ячменя с добавлением мака, меда и орехов, и компот из сухофруктов, который символизирует животворную силу воды.
Праздничное меню также включает:
- Постный борщ из свеклы
- Вареники с разными начинками как символ изобилия
- Песни голубцы с пшеном и овощами
- Блюда из бобовых для плодородия
- Рыбные блюда
- Блинчики как символ связи с предками
- Гречневую кашу для здоровья и благополучия
- Хлеб или пончики – символ единства
- Запеченные яблоки с медом
- Маринованные грибы для плодородия
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Важно помнить, что на вечер перед Рождеством действует строгий запрет на:
- Любые мясные блюда
- Молочные продукты
- Яйца
- Животные жиры
- Экзотические продукты
- Морепродукты
- Алкогольные напитки
По традиции кутью оставляют на столе на ночь для душ предков, а каждый член семьи должен попробовать все двенадцать блюд, что символизирует единение и уважение традиций.
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