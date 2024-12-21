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Позовете беду: что нельзя ставить на стол на Рождество

Цихоцкая Мария

Позовете беду: что нельзя ставить на стол на Рождество
Важно помнить, что на Святвечер действует строгий запрет на некоторые блюда

В канун Рождества, которое в Украине отмечается 25 декабря, верующие празднуют Святвечер – особый постный ужин, имеющий глубокое символическое значение.

Традиционно на праздничном столе должно быть двенадцать блюд, символизирующих двенадцать апостолов и месяцев года. Центральное место занимают кутья – каша из пшеницы или ячменя с добавлением мака, меда и орехов, и компот из сухофруктов, который символизирует животворную силу воды. 

Праздничное меню также включает:

  • Постный борщ из свеклы
  • Вареники с разными начинками как символ изобилия
  • Песни голубцы с пшеном и овощами
  • Блюда из бобовых для плодородия
  • Рыбные блюда
  • Блинчики как символ связи с предками
  • Гречневую кашу для здоровья и благополучия
  • Хлеб или пончики – символ единства
  • Запеченные яблоки с медом
  • Маринованные грибы для плодородия

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Важно помнить, что на вечер перед Рождеством действует строгий запрет на:

  • Любые мясные блюда
  • Молочные продукты
  • Яйца
  • Животные жиры
  • Экзотические продукты
  • Морепродукты
  • Алкогольные напитки

По традиции кутью оставляют на столе на ночь для душ предков, а каждый член семьи должен попробовать все двенадцать блюд, что символизирует единение и уважение традиций.

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

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