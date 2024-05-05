Не выбрасывайте ни в коем случае: что делать со скорлупой освященных яиц

Православные 5 мая празднуют Пасху. Те, кто соблюдает православные обычаи и красит яйца на праздник, часто задумываются, куда деть скорлупу от освященных яиц.

Священники объясняют, что любой продукт, освященный в церкви, не становится святым. Поэтому с яичной скорлупой можно делать то, что считаете нужным:

Сжечь и зарыть пепел.

Использовать в качестве удобрения или источника кальция для растений.

Отнести в церковь где ее сожгут вместе с другой непригодной церковной утварью.

Церковь считает, что нельзя выбрасывать скорлупу с изображениями святых или Христа. Такие яйца предназначены для декора, а не для еды.

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Не рекомендуется использовать этикетки с изображениями православных обрядов. Это считается кощунством.

Скорлупу можно измельчить и использовать в качестве удобрения для комнатных, садовых и огородных растений. Ее добавляли в корм для кур. Также скорлупой посыпали почву вокруг растений, чтобы защитить их от вредителей.

Некоторые люди верят, что скорлупа освященных яиц может служить оберегом.

По народным приметам и предрассудкам, выбрасывать скорлупу как обычный мусор нельзя. Считается, что скорлупа освященных яиц обладает особой силой. Ее использовали для гадания, изготовления оберегов и защиты от злых сил.

Конечно, каждый человек сам решает, что делать со скорлупой освященных яиц. Нет жестких правил, главное – действовать с уважением к традициям.

Предлагаем узнать, сколько дней пригодны вареные на Пасху яйца.

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