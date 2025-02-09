Неон и животные принты: какой маникюр вышел из моды в 2025 году

Модные тенденции в маникюре меняются столь же быстро, как и в одежде. Каждый год некоторые стили выходят на передовую, в то время как другие теряют актуальность. Какие варианты следует обойти этой зимой, чтобы выглядеть стильно?

Nail-эксперты советуют выбирать нежные пастельные или глубокие темные оттенки, избегая чрезмерного декора. Некоторые популярные ранее техники уже считаются устаревшими. Об этом пишет ТСН.

Яркий неон

Кислотные цвета, еще недавно бывшие на пике популярности, в зимний сезон выглядят слишком резко и неестественно. Лучше отдать предпочтение спокойным тонам – безобразным, темно-зеленым, винным или шоколадным.

Объемный 3D-дизайн

Жемчужины, камешки и сложные рельефные узоры подходят для праздничных мероприятий, но не для повседневного маникюра. Зимой такие элементы выглядят не только громоздко, но и мешают в быту. В моде – естественность и лаконичность.

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Очень длинные и острые ногти

Ногти-"когти" уже давно утратили актуальность. Они смотрятся агрессивно, неудобны в носке, а зимой еще и создают дополнительный дискомфорт. В тренде – естественная длина и мягкие, округлые или миндалевидные формы.

Животные принты

Дизайн, имитирующий тигровую, леопардовую или зебровую окраску, постепенно теряет популярность. Он не гармонирует с элегантными зимними образами, базирующимися на сдержанных цветах и фактурах.

Матовое покрытие в ярких оттенках

Комбинация ярких цветов с матовым финишем уже не в тренде. Такой маникюр может выглядеть слишком контрастно и пестро. Если вам нравится матовый эффект, лучше выбирать глубокие, насыщенные оттенки: графитовый, бордовый, темно-синий.

Главное правило зимнего маникюра 2024-2025 – изысканная простота и естественность. Выбирайте элегантный цвет и минималистичный дизайн, чтобы всегда быть в тренде!

Напомним, мы уже писали о топе трендовых пуховиков на зиму-2025.