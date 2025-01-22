Непослушные и упрямые: кинолог назвал топ пород собак, требующих особого внимания

Некоторые собаки требуют особого внимания, ухода и времени, поэтому не всем они подходят. Перед тем как завести четырехлапого друга, следует учесть особенности его характера и потребности. Ветеринар Амир Анвари в TikTok рассказал, какие породы могут не "ужиться" с определенным образом жизни.

Такса Хотя таксы часто становятся отличными компаньонами, они могут быть упрямыми, чрезмерно лаять ночью и страдать от сильной тревожности из-за разлуки с хозяином. К тому же эти собаки имеют склонность к проблемам с позвоночником и избыточным весом.

Французский бульдог Эта порода известна своей волшебной внешностью, но владельцам придется столкнуться с множеством вызовов. Французские бульдоги часто испытывают проблемы с дыханием, кожей и общим здоровьем. Кроме того, содержание этой породы дорогостоящее, из-за чего Анваре не рекомендует ее.

Читайте также: Ученые назвали породы собак, которые не смогут выжить, если на Земле исчезнут люди

Бельгийская овчарка малинуа Эксперт сравнил эту собаку с машиной. Без должного ухода, физической активности и умственной стимуляции бельгийская овчарка может стать разрушительной.

Бордер-коли Эти собаки чрезвычайно энергичны и милы, но требуют значительного внимания, физической активности и умственных задач. Их уход может быть обременительным для неопытного хозяина.

Лабрадоры Лабрадоры известны своей доброжелательностью, однако они склонны к ожирению из-за любви к пище. Этой породе требуется активный образ жизни и сильный хозяин, который обеспечит необходимый уровень физических нагрузок.

Перед тем как завести собаку, следует тщательно изучить потребности выбранной породы, чтобы обеспечить ей комфортную жизнь и избежать трудностей.

Напомним, ранее эксперты посоветовали лучшие породы собак для начинающих.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!