Они станут отличным дополнением к любому сразу: с чем стилизовать штаны-карго.
В этом сезоне фаворитом модниц стали брюки цвета кофе в стиле милитари. Их популярность обусловлена удобным кроем и универсальностью в создании ансамблей. Об этом пишет Радиотрек.
Высокие карго и обувь без задника
Бесспорный хит — сочетание классических вещей с модными аксессуарами, например мюли и большая сумка. Брюки с высокой талией и стянутыми лодыжками в стиле "баллон" демонстрируют важность цветовой гармонии.
Карго цвета кофе с молоком
В палитре оттенков кофе появились золотистые нотки. Изысканная модель с атласными деталями придает элегантность. Для непринужденного образа дополните ансамбль сандалями – идеальный наряд для насыщенного дня.
Вас также заинтересует: Купальник черного цвета: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой
Брюки карго и изящные каблуки
В коллекции французского дома Saint Laurent, где доминирует эстетика сафари-шик, модницы комбинируют брюки с рубашками.
Ключ к элегантности – в кофейном цвете. Сандалии на массивном каблуке придают бунтарскому духу, уравновешивая женственность и маскулинность.
Карго с пайетками и изящная обувь
Для яркого образа смело используйте пайетку. Такие брюки уместны как днем, так и вечером. В тандеме с сандалями на ремешках они создают изысканный и стильный ансамбль.
Брюки карго и минималистичный топ
Модницы знают: простой топ – идеальный компаньон для ярких брюк. Для эффектного образа достаточно кофейных карго и лаконичного топа.
Благодаря блеску и изысканности, такие сандалии или кроссовки превращают ансамбль в непревзойденный, привлекая внимание к вашим нарядам.
Ранее стилисты раскрыли, какие сумки будут в моде в 2024 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!