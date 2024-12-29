Ориентируйтесь по звуку: как выбрать вкусный ананас

Свежий ананас гораздо вкуснее консервированного, и чтобы выбрать действительно сладкий плод среди многочисленных фруктов на полке, не обязательно его резать и пробовать. Вот несколько советов, как правильно выбрать спелый ананас в магазине. Об этом пишет Униан.

Как выбрать спелый ананас:

Цвет. Кожа должна иметь желто-коричневый оттенок. Если фрукт зеленый, он еще не созрел, а темно-бурый уже перезрелый. Пятна на кожуре могут свидетельствовать о начале гниения. Листья. У спелого ананаса ботва легко возвращается, а листья можно без труда выдернуть. Упругость. Потрите палец по плоду – спелый ананас будет легко вдавливаться, а затем быстро восстанавливать форму. Если на нем остаются вмятины, это признак перезрелости, а слишком твердый плод означает, что он еще не созрел. Вес. Спелый ананас обычно весит от 1,3 до 1,7 кг. Легкий плод, скорее всего, будет сухим и несочным. Звук. Нужно постучаться по плоду – спелый ананас издаст глухой звук, а не звонкий. Запах. Настоящий ананас пахнет нежным сладким ароматом. Если запах отсутствует, плод, вероятно, еще зеленый.

Если фрукт оказался зеленым и не спелым, не стоит его есть, поскольку он может вызвать расстройство желудка или раздражение слизистой. Однако можно оставить ананас при комнатной температуре, и он может созреть.

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Как хранить свежий ананас:

Свежий ананас следует завернуть в бумажный пакет и положить в холодильник. Однако хранить его лучше не больше недели, поскольку эти фрукты не любят холод и быстро портятся. Если вы не планируете его съесть сразу, ананас можно заморозить — в таком виде он будет храниться несколько месяцев.

Напомним, мы уже писали, как выбрать спелый и сладкий гранат.

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