Осенний тренд 2024: самые модные джинсы, которые всегда остаются актуальными

Джинсы – это безупречный выбор для любого стиля и сезона. Они отличаются практичностью и универсальностью, подходя практически к любому наряду. Эта одежда удобная, стильная и легкая.

Джинсы подходят для работы, прогулки, вечеринки, а также деловой встречи или путешествия. Именно поэтому они так популярны среди модниц во всем мире. Команда UAportal совместно с ТСН рассказывают, какие модели джинсовых брюк будут на вершине модных тенденций осенью 2024 года.

Широкие джинсы с высокой посадкой

Эти джинсы уже несколько лет остаются на пике модных трендов и не планируют терять свою популярность. Есть разные варианты этих моделей: кюлоты, палаццо, а также широкие брюки в мужском стиле. Такой фасон отлично подчеркивает фигуру, делает акцент на талии и визуально удлиняет ноги. Широкие джинсы также помогут скрыть лишние килограммы, если это необходимо.

Бэгги-джинсы

Эти джинсы также отличаются широким кроем, имеют среднюю или низкую посадку и мешковатый вид. Их непринужденный стиль добавляет образу легкой небрежности и немного дерзости. Это отличный выбор для повседневных прогулок. Их можно сочетать с водолазками, короткими топами или свитшотами.

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Прямые джинсы

Эта модель джинсов подходит любой женщине, независимо от возраста или типа фигуры. Прямые джинсы являются отличной базой для как повседневного, так и делового стиля. Если добавить к ним блейзер, то этот образ станет отличным выбором для вечеринки или романтической встречи. В этом сезоне особенно популярны прямые джинсы классического синего цвета без лишнего декора.

Джинсы-клеш

Эта модель джинсов сейчас также на вершине популярности. Она стала настоящим хитом, который вернулся в моду в 2023 году и останется актуальным еще несколько сезонов. Поэтому можно смело носить эти джинсы-клеш следующие пять лет, не волнуясь, что они потеряют свою актуальность. Этот фасон – любимый выбор французских модниц, поскольку позволяет создавать стильные и элегантные образы для любой ситуации. Лучше всего их сочетать с обувью на каблуке и добавить коричневый кожаный ремень для завершения образа.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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