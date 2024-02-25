Подготовьтесь к марту: Как так когда нужно обрезать деревья весной

В які дні та як правильно обрізати дерева в саду на початку весни

Обрезка деревьев весной – важный этап подготовки к новому сезону, который может оказать существенное влияние на урожайность. Правильная обрезка – это залог здоровья и плодоношения деревьев.

Следуя простым правилам с сайта УНИАН, вы сможете значительно улучшить качество и количество урожая в своем саду благодаря тому, что растения будут здоровы.

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Распространенные ошибки при обрезке:

Неправильное время: обрезка после начала сокодвижения может ослабить дерево и снизить его иммунитет.

обрезка после начала сокодвижения может ослабить дерево и снизить его иммунитет. Слишком сильная обрезка: нельзя срезать больше трети ветвей в год, особенно на молодых деревьях.

Неправильный срез: срезайте ветки под острым углом, не оставляя пней.

срезайте ветки под острым углом, не оставляя пней. Пренебрежение санитарной обрезкой: не удаляйте сухие, больные и поврежденные ветки.

не удаляйте сухие, больные и поврежденные ветки. Игнорирование верхушки: прореживание верхушки улучшает освещенность нижних ветвей и стимулирует плодоношение.

прореживание верхушки улучшает освещенность нижних ветвей и стимулирует плодоношение. Неправильный выбор инструментов: используйте острые и обеззараженные инструменты.

Как правильно обрезать деревья:

Выберите правильное время: оптимальный период – до начала сокодвижения, ранней весной.

Оцените дерево: определитесь с ветвями, которые нужно удалить (сухие, растущие внутрь больные).

определитесь с ветвями, которые нужно удалить (сухие, растущие внутрь больные). Произведите санитарную обрезку: удалите поврежденные, больные и переплетенные ветки.

удалите поврежденные, больные и переплетенные ветки. Прорежьте крону: удалите загущенные ветки для лучшей освещенности и циркуляции воздуха.

удалите загущенные ветки для лучшей освещенности и циркуляции воздуха. Не обрезайте слишком много: не срезайте больше трети веток в год.

не срезайте больше трети веток в год. Разделайте срезы: замажьте срезы садовым варом для защиты от инфекций.

Важно:

Обрезка – это один из факторов, влияющих на урожайность.

Для получения лучших результатов важно также обеспечить деревьям правильный уход: полив, подкормку, защиту от вредителей и болезней.

Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к опытному садоводу.

Дополнительные советы:

Перед обрезкой ознакомьтесь с особенностями сорта дерева.

Используйте острые и обеззараженные инструменты.

Не оставляйте пней при срезании веток.

Замажьте срезы садовым варом.

После обрезки произведите подкормку дерева.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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