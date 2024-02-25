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Подготовьтесь к марту: Как так когда нужно обрезать деревья весной

Игорь Романько

В які дні та як правильно обрізати дерева в саду на початку весни

Обрезка деревьев весной – важный этап подготовки к новому сезону, который может оказать существенное влияние на урожайность. Правильная обрезка – это залог здоровья и плодоношения деревьев.

Следуя простым правилам с сайта УНИАН, вы сможете значительно улучшить качество и количество урожая в своем саду благодаря тому, что растения будут здоровы.

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Распространенные ошибки при обрезке:

  • Неправильное время: обрезка после начала сокодвижения может ослабить дерево и снизить его иммунитет.
  • Слишком сильная обрезка: нельзя срезать больше трети ветвей в год, особенно на молодых деревьях.
  • Неправильный срез: срезайте ветки под острым углом, не оставляя пней.
  • Пренебрежение санитарной обрезкой: не удаляйте сухие, больные и поврежденные ветки.
  • Игнорирование верхушки: прореживание верхушки улучшает освещенность нижних ветвей и стимулирует плодоношение.
  • Неправильный выбор инструментов: используйте острые и обеззараженные инструменты.

Как правильно обрезать деревья:

  • Выберите правильное время: оптимальный период – до начала сокодвижения, ранней весной.
  • Оцените дерево: определитесь с ветвями, которые нужно удалить (сухие, растущие внутрь больные).
  • Произведите санитарную обрезку: удалите поврежденные, больные и переплетенные ветки.
  • Прорежьте крону: удалите загущенные ветки для лучшей освещенности и циркуляции воздуха.
  • Не обрезайте слишком много: не срезайте больше трети веток в год.
  • Разделайте срезы: замажьте срезы садовым варом для защиты от инфекций.

Важно:

  • Обрезка – это один из факторов, влияющих на урожайность.
  • Для получения лучших результатов важно также обеспечить деревьям правильный уход: полив, подкормку, защиту от вредителей и болезней.
  • Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к опытному садоводу.

Дополнительные советы:

  • Перед обрезкой ознакомьтесь с особенностями сорта дерева.
  • Используйте острые и обеззараженные инструменты.
  • Не оставляйте пней при срезании веток.
  • Замажьте срезы садовым варом.
  • После обрезки произведите подкормку дерева.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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