Подготовьтесь к марту: Как так когда нужно обрезать деревья весной
В які дні та як правильно обрізати дерева в саду на початку весни
Обрезка деревьев весной – важный этап подготовки к новому сезону, который может оказать существенное влияние на урожайность. Правильная обрезка – это залог здоровья и плодоношения деревьев.
Следуя простым правилам с сайта УНИАН, вы сможете значительно улучшить качество и количество урожая в своем саду благодаря тому, что растения будут здоровы.
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Распространенные ошибки при обрезке:
- Неправильное время: обрезка после начала сокодвижения может ослабить дерево и снизить его иммунитет.
- Слишком сильная обрезка: нельзя срезать больше трети ветвей в год, особенно на молодых деревьях.
- Неправильный срез: срезайте ветки под острым углом, не оставляя пней.
- Пренебрежение санитарной обрезкой: не удаляйте сухие, больные и поврежденные ветки.
- Игнорирование верхушки: прореживание верхушки улучшает освещенность нижних ветвей и стимулирует плодоношение.
- Неправильный выбор инструментов: используйте острые и обеззараженные инструменты.
Как правильно обрезать деревья:
- Выберите правильное время: оптимальный период – до начала сокодвижения, ранней весной.
- Оцените дерево: определитесь с ветвями, которые нужно удалить (сухие, растущие внутрь больные).
- Произведите санитарную обрезку: удалите поврежденные, больные и переплетенные ветки.
- Прорежьте крону: удалите загущенные ветки для лучшей освещенности и циркуляции воздуха.
- Не обрезайте слишком много: не срезайте больше трети веток в год.
- Разделайте срезы: замажьте срезы садовым варом для защиты от инфекций.
Важно:
- Обрезка – это один из факторов, влияющих на урожайность.
- Для получения лучших результатов важно также обеспечить деревьям правильный уход: полив, подкормку, защиту от вредителей и болезней.
- Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к опытному садоводу.
Дополнительные советы:
- Перед обрезкой ознакомьтесь с особенностями сорта дерева.
- Используйте острые и обеззараженные инструменты.
- Не оставляйте пней при срезании веток.
- Замажьте срезы садовым варом.
- После обрезки произведите подкормку дерева.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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