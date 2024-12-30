Поздравления с наступающим Новым годом 2025: лучшие новогодние открытки и теплые пожелания для близких

Новый год – один из самых любимых праздников украинцев, когда каждый загадывает желание. В эту праздничную ночь все украинцы будут мечтать об одном и том же.

Даже те, кто не верит в магию Нового года, будут искренне надеяться на мир и скорейшую победу Украины.

Поздравления с наступающим Новым годом 2025 года в стихах

С Новым годом, с новым счастьем!

Пусть праздничным будет настроение.

Пусть чудеса ждут вас

Каждый день и постоянно.

Пусть горят ярко звезды,

Подарков будет море.

Радости вам, позитива,

Пусть сложится год счастливо!

***

С Новым годом, дорогие друзья!

Пусть он начнется в белой полосе,

И светлые будут его дни,

Счастливы, добры и ясны!

Пусть мечты сбудутся, желание,

Замыслы, планы, чаяния.

Удача пусть помогает,

И Бог да благословляет!

В душе да будет светло и чисто,

Пусть светит лучистое солнце.

Вдохновение, уют, тепло,

Любви, мира и добра!

***

Новый год — это новые надежды,

Новые планы, идеи, пути.

Пусть же будут откровенные признания,

Перемены к лучшему всегда!

С новым годом пусть посетит

Счастье, радость, любовь в вашем доме.

И не только посещает в праздник,

А навсегда останется в нем!

***

В новогоднюю странную ночь

Что не пожелает,

Непременно имеет смысл,

Всегда происходит!

Пожелаю от души

Всех свершений вожделенных.

Рядом любящих людей

И событий ярких!

Чтобы удачным был этот год,

Вы были здоровы.

Но прожили все дни

В радости, любви!

Поздравление с наступающим Новым годом в прозе

Поздравляю с наступающим Новым годом вас. Пусть 2025 год принесет нам наступление победы, возвращение всех украинских воинов в свои семьи и возвращение спокойных времен.

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Поздравляю с наступающим Новым годом!Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, тревоги и страхи, а принесет нам стойкость, веру в победу, сплоченность и крепкое здоровье!

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Приветствую с Новым годом 2025! Пусть следующий год станет лучше, чем предыдущий.

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С наступающим Новым годом! Пусть следующий Новый год 2025 года принесет в дом все лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.

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Приветствую вас с грядущим Новым годом, пусть он будет добрым и спокойным для всех. Я желаю всем мира, любви, душевного равновесия.

Открытки с наступающим Новым годом 2024

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Раньше мы делились с вами поздравлениями с Новым годом 2025 на украинском и яркими картинками для близких и друзей.

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