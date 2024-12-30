Поздравления с наступающим Новым годом 2025: лучшие новогодние открытки и теплые пожелания для близких
Новый год – один из самых любимых праздников украинцев, когда каждый загадывает желание. В эту праздничную ночь все украинцы будут мечтать об одном и том же.
Даже те, кто не верит в магию Нового года, будут искренне надеяться на мир и скорейшую победу Украины.
Поздравления с наступающим Новым годом 2025 года в стихах
С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть праздничным будет настроение.
Пусть чудеса ждут вас
Каждый день и постоянно.
Пусть горят ярко звезды,
Подарков будет море.
Радости вам, позитива,
Пусть сложится год счастливо!
***
С Новым годом, дорогие друзья!
Пусть он начнется в белой полосе,
И светлые будут его дни,
Счастливы, добры и ясны!
Пусть мечты сбудутся, желание,
Замыслы, планы, чаяния.
Удача пусть помогает,
И Бог да благословляет!
В душе да будет светло и чисто,
Пусть светит лучистое солнце.
Вдохновение, уют, тепло,
Любви, мира и добра!
***
Новый год — это новые надежды,
Новые планы, идеи, пути.
Пусть же будут откровенные признания,
Перемены к лучшему всегда!
С новым годом пусть посетит
Счастье, радость, любовь в вашем доме.
И не только посещает в праздник,
А навсегда останется в нем!
***
В новогоднюю странную ночь
Что не пожелает,
Непременно имеет смысл,
Всегда происходит!
Пожелаю от души
Всех свершений вожделенных.
Рядом любящих людей
И событий ярких!
Чтобы удачным был этот год,
Вы были здоровы.
Но прожили все дни
В радости, любви!
Поздравление с наступающим Новым годом в прозе
Поздравляю с наступающим Новым годом вас. Пусть 2025 год принесет нам наступление победы, возвращение всех украинских воинов в свои семьи и возвращение спокойных времен.
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Поздравляю с наступающим Новым годом!Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, тревоги и страхи, а принесет нам стойкость, веру в победу, сплоченность и крепкое здоровье!
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Приветствую с Новым годом 2025! Пусть следующий год станет лучше, чем предыдущий.
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С наступающим Новым годом! Пусть следующий Новый год 2025 года принесет в дом все лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.
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Приветствую вас с грядущим Новым годом, пусть он будет добрым и спокойным для всех. Я желаю всем мира, любви, душевного равновесия.
Открытки с наступающим Новым годом 2024
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