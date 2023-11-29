Правило "32": Тренерша по йоге рассказала, как питаться, чтобы не толстеть
Многие желают похудеть, но не всегда знают, как начать этот процесс. Существует простой лайфхак, который может помочь начать потерю веса, даже не прибегая к спорту или строгим ограничениям в питании.
Об этом в Instagram пишет сертифицированная тренер по йоге Маниши Ядав. Хорошее пережевывание становится важной составляющей здорового питания и способствует улучшению общего состояния организма, помогая лучше использовать полезные вещества из пищи и поддерживать физическое и психологическое здоровье.
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- Начните есть медленнее: По словам блоггерши, для того чтобы мозг отправил сигнал желудку о насыщении, нужно около 20 минут. Таким образом, пищу следует употреблять медленнее, чувствуя сытость раньше и избегая переедания.
- Используйте правило "32": Используйте правило "32", тщательно пережевывая пищу и удерживаясь от глотания кусками. Это позволяет вкусовым рецепторам больше времени взаимодействовать с пищей, обеспечивая вам ощущение сытости быстрее.
- Преимущества хорошего пережевывания: Хорошее пережевывание имеет много преимуществ, таких как улучшение психологического состояния, повышение удовольствия от пищи и улучшение желудочно-кишечного пищеварения. Оно также помогает избежать переедания и способствует здоровому питанию.
Ранее ученые рассказали о преимуществах заниматься физическими упражнениями в одно и то же время ежедневно.
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