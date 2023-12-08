Прекратите 'гладити' одежду: как на украинском правильно обозначить действие

Многие употребляют русизмы и суржик вместо украинских соответствий. В частности, это касается слова "гладити".

Речь идет об выравнивании одежды с помощью утюга. Выражение "гладити одяг" является суржиком.

Академический толковый словарь (СУМ) дает следующее определение слова "гладити": "проводить рукой, выравнивая, расправляя что-нибудь; ласкать, легко проводя ладонью". Но "поглаживание ладонью" не означает использование утюга.

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Вместо "гладити одяг", правильно говорить "прасувати одяг". "Прасувати" – выравнивать, выглаживать горячим утюгом (одежду, ткань и т.д.). Такое объяснение слова представлено в Академическом толковом словаре.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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